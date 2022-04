Fußball

vor 56 Min.

Bezirksliga: Fast ein Neustart für den VfL Kaufering

Plus Der VfL Kaufering erwartet in der Bezirksliga am Samstag Heimertingen. Denklingens Fußballer wollen sich auf „alte Tugend“ besinnen.

Von Margit Messelhäuser

Diesmal sind wieder beide Landkreis-Mannschaften in den Fußball-Bezirksligen im Einsatz. Die Kauferinger erwarten am Samstag das Kellerkind Heimertingen – Denklingen will auswärts bei Kosova München drei Punkte einfahren. Auch wenn es die Landkreis-Teams mit vermeintlich leichten Gegnern zu tun bekommen – der Schein trügt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen