Bezirksliga: Freud und Leid liegen bei Landkreis-Teams eng beisammen

Plus In der Fußball-Bezirksliga fällt der letzte Spieltag vor der Winterpause für Denklingen und Jahn Landsberg ganz unterschiedlich aus. In einem sind sich die beiden Trainer aber einig.

Von Margit Messelhäuser

Es war eine lange und wechselhafte Herbstrunde für die Landkreis-Teams in der Fußball-Bezirksliga. Während Aufsteiger Jahn Landsberg sehr gut begann, dann aber nachließ, zeigte die Formkurve von Denklingen nach einem schwachen Start zuletzt nach oben. Das spiegelte auch der letzte Spieltag wider.

Jahn Landsberg „Das Positive an diesem Spiel ist der Schlusspfiff.“ Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser zog nach der 0:3-Niederlage (33., 52, 65.) seines Teams in Neuried eine ernüchternde Bilanz. Die Niederlage hätte noch bedeutend höher ausfallen können, denn „wir sind momentan nicht mehr in der Lage, dagegenzuhalten“. In der ersten Stunde sei die Leistung seines Teams noch in Ordnung gewesen, dann allerdings ging nichts mehr.

