Fußball

vor 48 Min.

Bezirksliga: Jahn Landsberg feiert wieder ein Schützenfest

Plus In der Fußball-Bezirksliga gehen die beiden Landkreis-Teams weiter getrennte Wege. Jahn Landsberg fährt den zweiten Dreier ein - Denklingen wartet weiter auf den ersten Zähler.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der nächste Dreier für die FT Jahn Landsberg: Der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga setzt sich deutlich gegen Neuried durch. Denklingen wartet dagegen weiter auf den ersten Punkt in der neuen Saison.

Denklingen Der VfL Denklingen kann derzeit die individuellen Fehler einfach nicht abstellen. „Es sind Kleinigkeiten, die die Rädchen einfach nicht so in sich greifen lassen, wie es sein sollte“, schildert VfL-Abteilungsleiter Ludwig Kirchbichler die aktuellen Probleme. Die sorgten auch beim SV Raisting für eine am Ende deutliche 1:4-Niederlage. In diesem vor allem durch Kampf bestimmten Spiel zeigten sich die Raistinger einfach effektiver bei der Chancenverwertung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen