Bezirksliga: Jahn Landsberg greift nach dem letzten Strohhalm

Gegen Haidhausen (schwarze Trikots) ging Jahn Landsberg leer aus, jetzt steht das nächste Heimspiel an.

Plus Für Jahn Landsberg wird es in der Fußball-Bezirksliga vermutlich in die Relegation gehen. Auch Denklingen braucht noch einen Punkt und hat Personalsorgen.

Von Margit Messelhäuser

Aus den vergangenen drei Spielen gab es für Jahn Landsberg in der Fußball-Bezirksliga nur einen Punkt - zu wenig, um einen Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Doch noch ist der direkte Klassenerhalt zu schaffen. Den hat Denklingen - fast - schon in der Tasche. Rein rechnerisch fehlt aber noch ein Punkt und so haben sich beide Teams für das Wochenende viel vorgenommen.

Jahn Landsberg "Wir greifen nach dem letzten Strohhalm", sagt Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser mit Blick auf das Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen Neuhadern. Denn auch wenn nur drei Punkte zum direkten Klassenerhalt fehlen, das Restprogramm von Jahn hat es in sich. "Neuhadern ist aber eine Mannschaft, die nach der Winterpause auch nur schwer in Tritt gekommen ist."

