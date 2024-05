Fußball

Bezirksliga: Jahn Landsberg kann das Ruder nicht herumreißen

Die FT Jahn Landsberg absolvierte ihr vorletztes Punktspiel in der Bezirksliga am Freitag in Deisenhofen.

Plus In der Fußball-Bezirksliga wird die Luft für Jahn Landsberg nach der Niederlage in Deisenhofen immer dünner. Der VfL Denklingen erwartet am Samstag Neuried.

Von Margit Messelhäuser

Die FT Jahn Landsberg hatte die große Chance, vorzulegen. Doch stark ersatzgeschwächt hatte Jahn kein Glück. Mit 2:5 mussten sich das Team von Trainer Armin Sanktjohanser bei Deisenhofen II geschlagen geben. Der direkte Klassenerhalt ist nun nicht mehr möglich. Der VfL Denklingen hat am Samstag, ab 13 Uhr, Neuried zu Gast und will sich mit einem Sieg von den eigenen Fans verabschieden.

Jahn Landsberg Bei der zweiten Mannschaft von Deisenhofen gab es für Jahn Landsberg am Ende nichts zu holen. Mit einem Sieg hätten die Landsberger auf die Verfolger Druck ausüben können, doch bereits in der 11. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Zwar gelang Alexander Wagner in der 27. Minute der Ausgleich, doch bis zur Pause zog die Heimelf auf 3:1 weg (30./38.). Als bereits in der 57. Minute das 4:1 fiel, schien die Partie entschieden. Doch Jahn kämpfte, verkürzte erneut durch Wagner auf 2:4 (71.), doch das 5:2 der Gastgeber (74.) beendete alle Hoffnungen. "Wie schlecht es um den Kader stand zeigt die Tatsache, dass ich mich als erstes eingewechselt habe", sagte Sanktjohanser nach dem Spiel. Wieder einmal habe sich sein Team gute Chancen erspielt, diese aber liegen gelassen. "Es ist einfach bitter, dass wir jetzt auf die Hilfe anderer Teams angewiesen sind."

