Bezirksliga: Jahn Landsberg leistet sich zu viele Fehler

Für die FT Jahn Landsberg gab es in der Bezirksliga eine deutliche Niederlage.

Plus Für Jahn Landsberg brechen in der Fußball-Bezirksliga schwere Zeiten an. Beim Vorletzten Haidhausen gibt es eine deutliche Niederlage.

Von Margit Messelhäuser

Dass Haidhausen zu Unrecht den vorletzten Platz der Fußball-Bezirksliga belegt, musste Jahn Landsberg erfahren. Der Aufsteiger kam beim Kellerkind gehörig unter die Räder und steckt nun wirklich mitten im Abstiegskampf.

Nach 15 Minuten brachten die Jahnler nach einem Angriff den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Haidhausen kam zum 1:0. Es blieb ein offenes Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten, doch die Gastgeber waren einfach effektiver. So schlossen sie einen schnellen Konter in der 23. Minute mit dem 2:0 ab. Haidhausen hatte nun mehr vom Spiel, die Jahnler leisteten sich im Vorwärtsgang zu viele Fehlpässe und kamen nicht mehr gefährlich vors Tor. Mit dem 0:2 aus Landsberger Sicht ging es in die Pause.

