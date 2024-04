Fußball

17:17 Uhr

Bezirksliga: Jahn Landsberg startet in die englischen Wochen

Plus Auf die FT Jahn Landsberg wartet in der Fußball-Bezirksliga ein schweres Programm. Innerhalb von nur zehn Tagen stehen vier Spiele an.

Von Margit Messelhäuser

Nach der Zwangspause wegen des Wetters kommt es für Jahn Landsberg in der Fußball-Bezirksliga nun knüppeldick. Am Donnerstag startet die Elf von Trainer Armin Sanktjohanser in einen Spiele-Marathon, bei dem auch Profis klagen würden. Zwischen den kommenden vier Spielen bleiben den Landsbergern jeweils nur zwei Tage Pause. Und das in einer Phase, die für den Klassenerhalt entscheidend sein wird.

Die Fußball-Saison neigt sich langsam dem Ende zu, da bleiben nicht mehr viele Nachholtermine übrig und das bekommen die Jahnler zu spüren. Am Donnerstag, ab 19 Uhr, beginnt der Marathon mit dem Heimspiel gegen den SV Raisting. Am Sonntag geht es regulär nach Pasing, am Feiertag, 1. Mai, ist Haidhausen in Landsberg zu Gast und den Abschluss macht am Samstag, 4. Mai, das nächste Heimspiel gegen Neuhadern. „Ich gehe davon aus, dann wissen wir, wo die Reise hingeht“, sagt Jahn-Coach Armin Sanktjohanser. Ob es also für den direkten Klassenerhalt reicht, oder ob es in die Relegation geht. Ein direkter Abstieg nach einem einjährigen Gastspiel in der Bezirksliga sollte mit sieben Punkten Vorsprung bereits vom Tisch sein. „Nach der Spielabsage war die Stimmung bei uns schon gedrückt“, so Sanktjohanser, doch das habe sich inzwischen gelegt.

