Bezirksliga: Jahn Landsberg will jetzt auch auswärts punkten

Zu Hause jubelte Jahn Landsberg bislang, jetzt soll in Habach auch der erste Auswärtssieg folgen.

Plus In Habach ist Jahn Landsberg zum Duell der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga zu Gast. Denklingen sucht mit neuen Mitteln den Weg aus der Krise.

Von Margit Messelhäuser

Für die FT Jahn Landsberg steht in der Fußball-Bezirksliga das zweite Aufsteigerduell an: Trainer Armin Sanktjohanser gastiert mit seinem Team beim ASV Habach. Beim VfL Denklingen sucht man vor dem Heimspiel gegen Penzberg einen Weg aus der Krise – dazu kann sich Trainer Markus Ansorge auch einen ganz neuen Weg vorstellen.

Mit dem besten Angriff und der besten Abwehr bislang geht die FT Jahn Landsberg ins Auswärtsspiel beim ASV Habach: Zehn Treffer haben die Jahnler bislang erzielt und nur ein Gegentor kassiert. Doch ausgerechnet dieses eine Gegentor kostete die Jahnler drei Punkte und so liegen sie auf Platz vier einen Zähler hinter Habach, der noch ungeschlagen ist. „Das wird diesmal ein ganz anderes Spiel, als die drei zuvor“, prophezeit Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser.

