Fußball

09:37 Uhr

Bezirksliga: Jahn Landsberg will nachlegen, Denklingen muss aufholen

Plus In der Fußball-Bezirksliga treten Jahn Landsberg und der VfL Denklingen mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen an. Beide sind auswärts gefragt.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der Auftakt in die Fußball-Bezirksliga Oberbayern war ein Kracher: Aufsteiger Jahn Landsberg setzte sich mit 5:0 gegen Denklingen durch. Damit startet Jahn nun als Tabellenführer in den zweiten Spieltag – Denklingen als Schlusslicht. Doch noch in einem anderen Punkt, was den Kader betrifft, treten die beiden mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen an.

Jahn Landsberg Nach dem Auftaktspiel herrschte bei Jahn erst mal Party. „Wir wollen den Sieg nicht kleinreden“, betont Trainer Armin Sanktjohanser, aber es sei eben nur das eine Spiel. Sorge, dass seine Mannschaft nun zu euphorisch werde, hat er nicht: „Ich habe genug erfahrene Spieler im Team, die die jungen rechtzeitig wieder einfangen.“

