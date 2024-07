Zum Abschluss der Vorbereitung erwarten die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen noch mal einen Konkurrenten aus dem Bezirk Schwaben: Ab 17 Uhr ist am Sonntag die SpVgg Lagerlechfeld zu Gast. Allerdings können die Denklinger nicht in Bestbesetzung antreten. Das erste Punktspiel für die Elf von Markus Ansorge steht am 27. Juli an, ebenfalls zu Hause.

