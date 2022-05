Bezirksliga-Meister VfL Kaufering zeigt zum Abschluss Charakter

Im letzten Spiel der Fußball-Bezirksliga trifft der Meister Kaufering auf ein Team aus dem Tabellenkeller. Obwohl es für den VfL um nichts mehr geht, zeigt die Mannschaft eine tolle Leistung.

Wirklich gut waren die Vorzeichen nicht für den VfL Kaufering: Im letzten Bezirksliga-Spiel musste der Meister auf viele Stammspieler verzichten. Dennoch gab es für die Fußballer zum Abschluss einen 6:0-Kantersieg, mit dem man den Gast aus Neugablonz auf den Abstiegsrelegationsplatz schickte.

„Wir wollen keine Wettbewerbsverzerrung“, hatte Kauferings Trainer Ben Enthart schon im Vorfeld angekündigt. Und so präsentierte sich seine Elf auch. „Die Jungs haben Charakter gezeigt“, freute sich der Trainer. Zwar ging es mit einem 0:0 in die Pause, doch dann legte Kaufering los. Rimmer, Höfer und Bauer stellten von der 54. bis zur 62. Minute auf 3:0. „Dann brach Neugablonz auseinander“, so Enthart.

Für einige Spieler war es die Abschiedspartie

Und Höfer (80.) sowie zweimal Baumann erhöhten noch auf 6:0 (84./86.). Für Martin Krimshandl, Fynn Holthuis und Florian Borowski war es das letzte Spiel für Kaufering, das bedeutet auch, dass man sich auf dem Spielermarkt umsieht. „Für die sportliche Leitung und mich steht einiges an Arbeit an, aber das ist ja eine schöne Arbeit“, meinte Ben Enthart. Denn dem Aufstieg in die Landesliga soll nicht gleich wieder der Abstieg folgen.

Sehen Sie hier die Bilder vom entscheidenden Spiel gegen Heimertingen:

39 Bilder Der VfL Kaufering steigt in die Landesliga auf Foto: Thorsten Jordan

VfL Kaufering: Wölfl (46. L. Holtuis), Bonfert, Rimmer (88. Mailänder), Bauer, Graf (88. v. Jagow), Ansorge, Schwabbauer, Lex, F. Holthuis (83. Nebel), Höfer, Baumann.

