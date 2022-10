Fußball

vor 39 Min.

Bezirksliga: Memminger Jugend gegen Kauferinger Erfahrung

Mit Sebastian Bonfert (am Ball) haben die Kauferinger einen sehr erfahrenen Spieler – Gastgeber Memmingen II setzt voll auf die Jugend.

Plus Für den VfL Kaufering geht es in der Fußball-Landesliga wieder um Punkte. In Memmingen trifft die Enthart-Elf auf eine sehr junge Mannschaft.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Für den VfL Kaufering steht der letzte Spieltag der Hinrunde an: Am Samstag, ab 14 Uhr, ist Trainer Ben Enthart und sein Team bei der zweiten Mannschaft des FC Memmingen zu Gast.

