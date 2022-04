Bezirksliga: Nur ein Team aus dem Kreis Landsberg ist derzeit auf Kurs

Plus Der VfL Kaufering steuert auf die Fußball-Landesliga zu. Denklingen will zu Hause wieder zu alter Stärke finden.

Für den VfL Kaufering geht es im Endspurt in der Fußball-Bezirksliga Schwaben darum, sich nicht zu sicher zu fühlen. Noch ist der Spitzenreiter nicht durch und mit Kaufbeuren wartet eine knifflige Aufgabe. Denklingen dagegen muss in der Oberbayerngruppe wieder zu alter Form zurückfinden. Ein Heimspiel könnte dem VfL da das nötige Selbstvertrauen geben.