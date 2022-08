Bezirksliga Oberbayern: Perfekter Start für den VfL Denklingen

Plus Zum Auftakt in die Fußball-Bezirksliga trifft die Elf von Trainer Markus Ansorge gleich vier Mal. Torhüter Manuel Seifer steht auch im Mittelpunkt.

Es ist das verflixte zweite Jahr für den VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern. Entsprechend pessimistisch war Trainer Markus Ansorge vor dem ersten Pflichtspiel. Doch der Start ist mit dem 4:2-Sieg gegen Aubing gut gelungen.