Bezirksliga: Perfekter Auftakt für den VfL Denklingen

Plus Der VfL Denklingen legt im ersten Spiel nach der Fußball-Winterpause einen Blitzstart hin. Kurz wird es aber für den Spitzenreiter der Bezirksliga kritisch.

Besser hätte es für den VfL Denklingen in der Bezirksliga Oberbayern kaum laufen können: Mit 5:1 feiert der Spitzenreiter einen deutlichen Sieg gegen Pöcking. Wenn auch mit einem kleinen Schönheitsfehler.