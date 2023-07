Fußball

Bezirksliga: Perfekter Start für den Aufsteiger Jahn Landsberg

Plus Zum Auftakt der Fußball-Bezirksliga setzt sich Jahn Landsberg gegen Denklingen im Landkreis-Derby klar durch. Das sagen die Trainer zum Spiel.

Einen eindeutigen Sieger gab es zum Auftakt in die Fußball-Bezirksliga zwischen Aufsteiger Jahn Landsberg und dem VfL Denklingen: Mit 5:0 setzten sich die Jahnler durch. Etwas überraschend, aber verdient, wie die Trainer beider Teams betonen.

Mit einer 1:0-Führung durch Luca Siegl war Jahn in die Halbzeit gegangen, danach „haben wir unsere Chancen besser genutzte“, so Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser. So erhöhten Tobias Süß (53.), Nicolas Pittrich (68./88.) und Yannik Hübner (85.) auf den deutlichen 5:0-Endstand. So groß die Freude bei Jahn war, so groß die Enttäuschung bei Denklingen. „Es war das schlechteste Spiel meiner Mannschaft, seit ich in Denklingen bin“, meinte VfL-Trainer Markus Ansorge. „Dabei will ich aber nicht die Leistung von Jahn schmälern, die Landsberger haben ein tolles Spiel abgeliefert.“ Die Klatsche werde auf jeden Fall noch eindrücklich besprochen, so Ansorge.

