Fußball

vor 1 Min.

Bezirksliga: Spitzenreiter Kaufering kassiert spätes Gegentor

In Mindelheim lief die Uhr für Kaufering zu langsam: Trainer Ben Enthart und sein Team kassierten ein spätes und ärgerliches Gegentor.

Plus Der VfL Kaufering verspielt in Mindelheim seinen Vorsprung. Bereits am Mittwoch muss der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Schwaben wieder ran.

Von Margit Messelhäuser

Der Start war für den Fußball-Bezirksligisten VfL Kaufering perfekt: Schon nach zwei Minuten ging das Team von Ben Enthart in Mindelheim in Führung. Doch am Ende konnte der Kauferinger Trainer nicht zufrieden sein, denn im Gepäck hatte man auf der Heimreise nur einen Zähler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen