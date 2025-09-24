Paukenschlag beim VfL Kaufering: Trainer Franco Simon wirft beim Bezirksligisten das Handtuch

So ganz überraschend kommt der Rücktritt von Franco Simon als Trainer beim VfL Kaufering nicht: Zuletzt war ihm anzumerken, dass er mit der Gesamtsituation nicht glücklich war. In den vergangenen drei Spielen der Fußball-Bezirksliga gab es für den Landesliga-Absteiger nur einen Punkt. Simon zog dennoch eine insgesamt positive Bilanz und nennt andere Gründe für seine Entscheidung. Ganz wichtig ist ihm: „Ich gehe nicht im Bösen.“
Fußball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden