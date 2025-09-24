Paukenschlag beim VfL Kaufering: Trainer Franco Simon wirft beim Bezirksligisten das Handtuch

So ganz überraschend kommt der Rücktritt von Franco Simon als Trainer beim VfL Kaufering nicht: Zuletzt war ihm anzumerken, dass er mit der Gesamtsituation nicht glücklich war. In den vergangenen drei Spielen der Fußball-Bezirksliga gab es für den Landesliga-Absteiger nur einen Punkt. Simon zog dennoch eine insgesamt positive Bilanz und nennt andere Gründe für seine Entscheidung. Ganz wichtig ist ihm: „Ich gehe nicht im Bösen.“

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86916 Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis