Fußball-Bezirksliga: Trainer Franco Simon tritt beim VfL Kaufering zurück

Fußball

Paukenschlag beim VfL Kaufering: Trainer Franco Simon wirft beim Bezirksligisten das Handtuch

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga rutscht der VfL ins Mittelfeld der Bezirksliga ab. Das ist nicht der Grund für seinen Rücktritt, so der Coach.
Von Margit Messelhäuser
    Das war’s: Franco Simon tritt als Trainer beim Fußball-Bezirksligisten VfL Kaufering zurück.
    Das war’s: Franco Simon tritt als Trainer beim Fußball-Bezirksligisten VfL Kaufering zurück. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    So ganz überraschend kommt der Rücktritt von Franco Simon als Trainer beim VfL Kaufering nicht: Zuletzt war ihm anzumerken, dass er mit der Gesamtsituation nicht glücklich war. In den vergangenen drei Spielen der Fußball-Bezirksliga gab es für den Landesliga-Absteiger nur einen Punkt. Simon zog dennoch eine insgesamt positive Bilanz und nennt andere Gründe für seine Entscheidung. Ganz wichtig ist ihm: „Ich gehe nicht im Bösen.“

