Bezirksliga: VfL Denklingen gewinnt ein kurioses Spiel

Plus Der VfL Denklingen mischt in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern weiter oben mit. Gegen Neuaubing rettet ein beachtlicher Endspurt dem Team die drei wichtigen Punkte.

Eine ganze Menge haben die Denklinger Bezirksliga-Fußballer ihren Zuschauern diesmal geboten – nicht nur wegen der insgesamt sieben Treffer, die in der Partie gegen den TSV Neuried gefallen sind. Denn so überlegen, wie es der 5:2-Erfolg der Heimelf vermuten lassen könnte, war diese bei Weitem nicht.