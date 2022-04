Fußball

vor 18 Min.

Bezirksliga: VfL Denklingen startet in eine englische Woche

Plus Für den Bezirksligisten VfL Denklingen stehen drei wichtige Spiele an. Schwabens Spitzenreiter Kaufering vor einer vermeintlich leichten Aufgabe.

Von Margit Messelhäuser

Für beide Fußballmannschaften aus dem Landkreis steht am Samstag ein Bezirksliga-Heimspiel an. Und die Fans müssen sich nicht entscheiden: Während Kaufering in der Schwabengruppe schon ab 14 Uhr gegen Bad Grönenbach antritt, fällt der Anpfiff in Denklingen gegen Neuried erst um 16 Uhr.

