Fußball

16:31 Uhr

Bezirksliga: Wechselbad der Gefühle für Denklingens Trainer Ansorge

Einen Punkt gewonnen - oder zwei verloren? Denklingens Trainer Markus Ansorge tut sich zunächst schwer, das Spiel in Neuried einzuordnen.

Von Margit Messelhäuser

Mit einem Unentschieden ist das immer so eine Sache: Manchmal ist man sehr froh – manchmal fühlt es sich an wie eine Niederlage. Auch Denklingens Trainer Markus Ansorge war nach dem 1:1 in Neuried hin- und hergerissen.

