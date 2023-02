Bezirksligist Denklingen lädt zum Landkreis-Derby ein

Plus Der VfL Denklingen bereitet sich weiter auf den Start in die Fußball-Bezirksliga vor. Zum Testspiel kommt diesmal der TSV Utting.

Zum Landkreis-Derby kommt es in Denklingen am Samstag: Ab 13 Uhr hat der Fußball-Bezirksligist den TSV Utting zu Gast. „Natürlich hoffen wir auf ein Ergebnis“, sagt VfL-Trainer Markus Ansorge mit Blick auf die Partie, aber es geht ihm auch noch um etwas anderes.