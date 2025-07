Bezirksligist VfL Denklingen erwartet zum Testspiel den TSV Mindelheim

Der Start in die Testspielphase ist dem Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen gelungen: Mit einem 1:0-Sieg in Germaringen feierte der neue Trainer Christoph Schmitt eine perfekte Premiere. Am Freitagabend, ab 18.30 Uhr, steht das nächste Testspiel gegen Mindelheim an, dann auf heimischer Anlage.

Auf eine gute Trainingswoche kann der Denklinger Coach zurückblicken und: „Wir sind alle gut aus dem Spiel herausgekommen, es gab keine Verletzten.“ Im Gegenteil: Immer mehr Urlauber melden sich zurück und so hat der VfL-Coach momentan beste Bedingungen im Training. „Es sind immer 18 bis 20 Spieler da“, freut er sich, auch gegen den Kreisligisten TSV Mindelheim kann er fast aus dem Vollen schöpfen. „Ein, zwei Spieler werden vermutlich noch fehlen.“

Denklingens Trainer will wieder einiges ausprobieren

Angesichts des relativ großen Kaders gehe es derzeit in erster Linie darum, sich einzuspielen, sagte Schmitt. „Es wird der eine oder andere auf einer für ihn neuen Position spielen“, kündigte Schmitt an. Mit dem TSV Mindelheim komme ein „ambitionierter Kreisligist“, so der Coach, dennoch ist es ihm wichtig, dass „man sieht, welche Mannschaft in der Bezirksliga und welche in der Kreisliga spielt“. Die Partie beginnt um 18.30 Uhr, das nächste Testspiel tragen die Denklinger bereits am Dienstag, 8. Juli, dann ist Altenstadt zu Gast.