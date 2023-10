Bezirskliga: Die Grippewelle dünnt den Kader der Landkreis-Teams aus

Jahn Landsberg und Denklingen klagen vor ihren Partien in der Fußball-Bezirksliga über einige Ausfälle. Besonders für Denklingen ist der Spieltag richtungsweisend.

Wer kann spielen – wer bleibt krank zu Hause? Diese Frage beschäftigt die Trainer von Jahn Landsberg und dem VfL Denklingen vor dem anstehenden Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Für beide stehen wichtige Spiele an – für Denklingen sogar ein richtungsweisendes.

Denklingen Die vergangene Trainingswoche war aus Sicht von Denklingens Trainer Markus Ansorge alles andere als optimal. „Am Dienstag waren nur neun Spieler, davon acht Feldspieler im Training“, sagt der Coach. Viel besser wurde die Situation auch in den folgenden Tagen nicht. „Wir müssen jetzt einfach mal schauen, bei wem es geht.“

Denklingen kann sich mit einem Sieg aus der Gefahrenzone befreien

Dabei ist die Partie in Neuried am Samstag, ab 14 Uhr, aus seiner Sicht ein richtungsweisendes Spiel. Die Gastgeber liegen mit zehn Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz – Denklingen mit 17 Zählern auf Rang neun. „Mit einem Sieg könnten wir uns ganz gut von der unteren Tabellenregion absetzen.“ Allerdings dürfte Neuried keineswegs unterschätzt werden. Nicht nur, dass sich Denklingen bislang immer schwertat gegen dieses Team: „Die Mannschaft steht zu unrecht da unten drin. Neuried verfügt über sehr gute Einzelspieler.“ Nun hofft Ansorge, dass ihm die seinen nicht fehlen: „Die Frauen und Muttis müssen ihre Jungs jetzt gut pflegen.“

Jahn Landsberg Das dürfte sich auch Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser wünschen. Nicht nur ihn hat eine Erkältung böse erwischt, auch sein Kader hat sich gelichtet. Hinzu kommen noch Verletzungen von Tobias Süß und Joris Schmucker, die „richtig wehtun“, so Sanktjohanser.

Die Gäste von Jahn Landsberg kommen mit breiter Brust

Denn am Sonntag, ab 14 Uhr wartet mit der zweiten Mannschaft von Deisenhofen „ein richtiges Brett“. Die Gäste haben zuletzt drei Siege in Folge eingefahren, während sich bei den Jahnlern Siege und Niederlagen abwechseln. Und das mit teils „vogelwilden“ Ergebnissen: In den vergangenen drei Spielen trafen die Jahnler sieben Mal, kassierten aber auch 14 Gegentreffer. „Wer Tore sehen will, muss zu uns kommen“, meint denn auch Sanktjohanser mit einem ironischen Unterton. Trotz der extremen Ergebnisse sei nach wie vor alles im Lot: Mit 16 Punkten nach 13 Spielen sei man im Soll. Und zu Hause soll wieder ein Sieg her: „Ich denke, es wird ein gutes Spiel werden, das wir natürlich gewinnen wollen.“ Trotz der Ausfälle könne er eine schlagkräftige Truppe stellen.