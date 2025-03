Bittere Niederlage für die Fußballerinnen des MTV Dießen

Im Heimspiel der Fußball-Bezirksoberliga kamen die Damen des MTV Dießen gegen den TSV Eching mit 1:4 unter die Räder. Über weite Strecken dominierten die physisch starken Gäste das Spiel und erarbeiteten sich zahlreiche Tormöglichkeiten. Nach zehn Minuten ging Eching folgerichtig in Führung, doch der TSV verpasste es zunächst, die Führung auszubauen. Der MTV schlug dann mit seiner zweiten guten Torchance zurück: Im Anschluss an eine Standardsituation von Zoe Klein drehte sich Laura Braunegger geschickt mit dem Ball und traf aus der Drehung in den Winkel zum 1:1-Ausgleich. Doch noch vor der Pause legten die Gäste das 2:1 nach.

Dießen kann die Chance zum Ausgleich nicht nutzen

Im zweiten Abschnitt hatte der MTV Dießen die erste gute Möglichkeit. Nach einem Eckball von Julia Stapff prallte der Ball von Raffi Stemmer vor die Füße von Andrea Bichler, die knapp verzog. Wenige Minuten später erhöhte Eching auf 3:1. Dießen versuchte, sich gegen die drohende Heimniederlage zu wehren, kam aber nur selten gefährlich vor das Echinger Tor. In der Schlussminute setzten die Münchnerinnen den entscheidenden Konter und sorgten mit dem 4:1 für die Entscheidung. Am Samstag steht für den MTV Dießen die weiteste Auswärtsfahrt an, um 14 Uhr ist Anstoß beim SV Saaldorf. Ein wichtiges Spiel für Trainer Nico Weis und die MTV-Damen, denn die Gastgeberinnen belegen mit vier Punkten mehr den 11. Platz, der den Klassenerhalt bedeutet. (AZ)