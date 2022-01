Corona: Ungewöhnliche Wahl bei Fußball-Schiedsrichtern

Die Schiedsrichtergruppe Südschwaben schlägt bei Hauptversammlung einen neuen Weg ein. Die Neuwahl der Führungsriege findet diesmal anders statt.

Neuwahlen standen bei der Hauptversammlung der Fußball-Schiedsrichter in der Gruppe Südschwaben an. Das Führungsquartett um Obmann Christian Walter entschied sich bewusst für eine Hybrid-Veranstaltung, in der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln in Präsenz sowie online teilnehmen konnten.

Walter begrüßte zu Beginn die online zugeschalteten Bezirksvorsitzenden Dr. Christoph Kern und Bezirksschiedsrichterobmann Paul Birkmeir. Beide dankten der Gruppenführung für die geleistete Arbeit in den vergangenen und pandemiebedingt schwierigen Jahren.

Schiedsrichter blicken auf viele Aktivitäten zurück

In seinem Tätigkeitsbericht nahm der Gruppenchef die Teilnehmenden mit auf eine Reise durch die vergangenen vier Jahre und dankte allen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern sowie seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern für ihr Engagement.

Der Bericht umfasste zahlreiche Aktivitäten. Dabei hob Christian Walter viele sportliche Highlights und gesellschaftliche Veranstaltungen hervor. „In einer Familie ist der Kontakt wichtig. Dort hilft man sich, fordert sich aber auch“, so Walter und dabei blickte er stolz auf die Monatsversammlungen, die wieder eingeführten Lauftreffs und auch die Online-Regeltests zurück. Darüber hinaus lobte er das Engagement in der Gruppe auch über den Sportplatz beziehungsweise die Landesgrenzen hinaus. So konnte man gemeinsam das 25. Jubiläum des einzigartigen Schiedsrichter-Chors feiern und auch auf internationaler Bühne als Referee und Schiri-Coach glänzen. Getreu dem Motto „Miteinander stark, gemeinsam voran“.

Alle werden in ihren Ämtern bestätigt

Die anschließende Wahl wurde mit Spannung erwartet und die hybride Durchführung war für alle etwas Neues. Ehren-Obmann Jürgen Warnck führte mit seinem Wahlausschuss souverän durch die Wahl. Nach der einstimmigen Entlastung der Gruppenführung durch die südschwäbischen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter wurde Christian Walter als Obmann der Schiedsrichtergruppe Südschwaben für weitere vier Jahre an die Spitze der Gruppe gewählt.

Unter dem neuen Motto „bewegend – begeisternd – bunt“ wird er von Gerald Kraus (Pfaffenhausen) und Hubert Löser (Klosterlechfeld) als Stellvertreter sowie Martin Prinzler (Landsberg) als Gruppenlehrwart bei der Führung der Gruppe unterstützt. (lt)