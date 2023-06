Daniel Leugner verpasst mit BFV-Team knapp das Region's-Cup-Finale

Plus Der Bayerische Fußball-Verband vertritt Deutschland beim UEFA Region’s Cup, der Fußball-Europameisterschaft der Amateure. Ein tolles Erlebnis für Daniel Leugner.

Ein Unentschieden hätte gereicht, doch es soll nicht sein: Die deutsche Fußball-Auswahl hat das Finale beim UEFA Region’s Cup, der Europameisterschaft der Fußball-Amateure, verpasst. Schade auch für Daniel Leugner: Der Spieler des TSV Landsberg war in die Auswahl berufen und auch zwei Mal eingesetzt worden. Aber die BFV-Auswahl kam nicht mit leeren Händen zurück: Sie holte Bronze.

Der Bayerische Fußballverband hatte die Auswahl für das internationale Turnier gestellt. Und im dritten Anlauf hatte es auch für Daniel Leugner mit der Teilnahme geklappt. Wenn auch mit Verspätung: Aus privaten Gründen war er erst beim zweiten Spiel gegen Irland dabei und feierte den 2:0-Sieg mit, zuvor hatte die BFV-Auswahl Bosnien-Herzegowina mit 5:0 besiegt.