Das Fußball-Benefizspiel des TSV Finning hat drei Sieger

Plus Für den guten Zweck tritt der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg beim Kreisklassen-Aufsteiger Finning an. Auch wenn Landsberg dominiert, gibt es am Ende drei Sieger.

Von Margit Messelhäuser

Am Ende gab es drei Gewinner beim Fußball-Benefizspiel des TSV Finning gegen den TSV Landsberg: Den gastgebenden Verein, der ein prima Fußball-Fest ausrichtete, den TSV Landsberg, der wie erwartet einen Kantersieg feierte und den Verein First Responder Finning, der sich über eine beachtliche Spende freuen konnte. Selbst das Wetter spielte dann doch mit.

Kurz vor Spielbeginn zogen dunkle Wolken am Himmel auf, doch das große Unwetter zog um Finning herum – mit kleiner Verspätung konnte das Benefizspiel angepfiffen werden. Wie erwartet, war es eine sehr einseitige Partie – der Aufsteiger in die Kreisklasse wehrte sich nach Kräften, doch der Bayernligist spielte seine Stärken gnadenlos aus. Mit 15:0 setzten sich die Landsberger, die erst zwei gemeinsame Trainingseinheiten absolviert hatten, am Ende durch. Die Gastgeber selbst waren zwei-, dreimal nah dran, ihr Ziel zu erreichen: zumindest einen Treffer zu erzielen. Doch am Ende war die neu formierte Landsberger Abwehr mit dem neuen Keeper Ricco Cymer dann doch zu abgeklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

