Fußball

vor 26 Min.

Das Geburtstagskind erzielt das Siegtor für den TSV Landsberg

Plus In der Fußball-Bayernliga bleibt der TSV Landsberg zu Hause ungeschlagen. Gegen Rain tut sich der Gastgeber zunächst schwer und muss einen weiteren Verletzten verkraften.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Wer bei einem Spiel des TSV Landsberg vor dem Schlusspfiff geht, kann leicht etwas verpassen. Auch gegen den TSV Rain gelang den Bayernliga-Fußballern erst in der Nachspielzeit der Siegtreffer zum 3:2. Allerdings gibt es einen weiteren Verletzten.

Nach dem Abgang von Filip Dobras (zurück nach Kottern) haben die Landsberger Probleme in der Innenverteidigung – nicht zum ersten Mal in dieser Saison rückte Torjäger Sascha Mölders deshalb in die Viererkette. Allerdings nur für eine Halbzeit – in der Pause musste sich der Landsberger Spielertrainer verletzt selbst auswechseln. Für ihn musste Alexander Benede einspringen, nach monatelanger Verletzungspause noch nicht fit, aber zum Glück wurde er nicht mehr stark gefordert.

