Das hat sich im Winter bei den Fußball-Teams in den unteren Klassen getan

In der Winterpause gibt es in den unteren Fußball-Klassen traditionell wenig Wechsel, ein bisschen was tut sich aber doch. Hier eine Zusammenfassung der Änderungen bei den Teams im Kreis Zugspitze und den „Augsburger“ Landkreis-Teams, die diese vermeldet haben.

Kreisliga: Innerhalb der Landkreis-Vereine gibt es einige Wechsel: So wechselt Azer Alimanovic vom TSV II zu Jahn Landsberg, auch Ferdinand Hibler geht diesen Weg, zudem kommt Jan Verhülsdonk vom MTV Dießen zu Jahn-Coach Armin Sanktjohanser. Verlassen hat die Jahnler dagegen Sebastian Spreitzer, er spielt künftig in Scheuring. TSV-Trainer Andreas Fülla muss außerdem künftig auf Roberto Machado da Silva verzichten, dessen neues Ziel ist noch unbekannt.

Kreisklasse: Einen Abgang vermeldet der FC Hofstetten: Tibor Petri wechselt zum FC Töging. Einen Neuzugang vom FC Weil verbucht der FC Penzing in der Winterpause: Hannes Schneider hat sich für den Wechsel entschlossen.

Trainer Martin Prediger kehrt nach Unterdießen zurück

A-Klasse: Einen Neuzugang aus der eigenen Jugend verbucht der FC Greifenberg - Benneth Geis ist in den Kader der ersten Mannschaft gestoßen. Einen Wechsel auf dem Trainerstuhl gibt es beim SV Unterdießen. Martin Prediger kehrt vom VfL Kaufering II zum SVU zurück und löst dort Mauricio Di Pascalis ab. Gleich mehrere Veränderungen gibt es beim FC Landsberg. So haben Oktay Simsek und Julien Dumont zum VfL Kaufering III gewechselt, neu dazu kamen Orhan Kaydin und Hüseyin Ucar (beide von Türk Gücü Schongau), Trainer des FC Landsberg ist nun Adem Sadak. Neben Simsek und Dumont kam zu den Kauferingern auch Frederik Mkella (TV Irsee). Einen Rückkehrer begrüßt der TSV Schondorf: Mustafa Kurtulus kehrte nach neun Jahren zum Ammersee-Verein zurück. Auf Kurtulus muss Schwabhausens Trainer Stefan Raab damit verzichten, damit hat er mit Florian Lachmayr vom TSV Geltendorf einen Neuzugang im Kader.

Drei Neuzugänge gibt es beim FC Scheuring: Neben Sebasian Spreitzer kommen auch Abdul-Kadir Ayoglu vom FV Walleshausen nach Scheuring und Semih Ayoglu kommt von Türkspor Landsberg. Keine Abgänge, dafür drei Neuzugänge gibt es beim SC Egling. So stehen künftig Tabbaa Maan (TSV Merching), Jan Boron (SCS Orey) und Zakrzewski Premyslaw (RSS Cetrum) im Kader das A-Klassisten.