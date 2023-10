Fußball

Das Landkreisduell der Fußball-Kreisliga steigt in Penzing

Plus Der TSV Landsberg II muss die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga 4 verteidigen. Dießen will in der Gruppe 2 das Erfolgserlebnis wiederholen.

Von Margit Messelhäuser

Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga Zugspitze findet im 3C-Sportpark zwischen dem TSV Landsberg II und Moorenweis statt. Ebenso spannend dürfte es aber auch sein, ob der MTV Dießen nach seinem Erfolg zuletzt gleich nachlegen kann.

Gruppe 2 Eine lange Durststrecke hat der MTV Dießen zurücklegen müssen: Nach sieben Niederlagen in Folge gelang zuletzt gegen das als Tabellendritter angereiste Wildsteig ein wichtiger 2:0-Sieg. Diesmal geht es für das Team von Spielertrainer Philipp Ropers zum Vorletzten Unterammergau. Zwar kann der MTV auch mit einem Sieg den Gastgeber nicht überholen, aber das Ammersee-Team käme wieder in Reichweite des Mittelfelds. Die Partie in Unterammergau beginnt am Sonntag um 14 Uhr.

