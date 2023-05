Fußball

Das letzte Spiel wird kein Teamausflug für den VfL Denklingen

Plus Der VfL Denklingen bleibt in der Fußball-Bezirksliga, egal, wie das letzte Spiel bei Bad Heilbrunn ausgeht. Ein Ziel gilt es aber noch zu erreichen.

Von Margit Messelhäuser

Ganz locker kann der VfL Denklingen in den letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Oberbayern gehen. Durch das 1:1 gegen den Tabellenzweiten Haidhausen hat man den Klassenerhalt geschafft. Dennoch wird die Fahrt am Samstag nach Bad Heilbrunn kein „Vereinsausflug“, wie Trainer Markus Ansorge sagt, denn noch gibt es ein Ziel zu erreichen.

Schon vor dem letzten Spieltag kann Ansorge die Saison Revue passieren lassen. Nach dem so knapp verpassten Aufstieg in die Landesliga startete das zweite Jahr in der Bezirksliga sehr mau. „Aber das Jahr 2023 war dafür sehr gut“, so Ansorge. Es habe zwar den einen oder anderen Ausreißer gegeben, was die Ergebnisse betrifft, doch insgesamt habe man sich den Klassenerhalt verdient.

