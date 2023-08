Fußball

vor 34 Min.

Das Stadtderby in der Fußball-A-Klasse endet mit einem Remis

Plus Die zweite Mannschaft von Jahn Landsberg gleicht in Erpfting einen Rückstand aus. Der SV Reichling kassiert erneut eine Packung. Eching ist spielfrei.

Artikel anhören Shape

„Jeder Arzt rät bei diesen Temperaturen von körperlicher Anstrengung ab, aber wir müssen Fußball spielen“, meinte Werner Winterholler, Trainer des SV Prittriching II nach dem torlosen Unentschieden gegen die zweite Mannschaft von Türkenfeld. Während in der ersten Halbzeit die Gastgeber leicht dominant waren, so übernahmen nach der Pause die Gäste das Kommando. Im Gegensatz zu Türkenfeld hatte Prittriching auch ein, zwei gute Chancen, um den Siegtreffer zu erzielen, vergab diese jedoch. Rückblickend beschäftigt Winterholler der Spieltermin aber mehr als das Ergebnis: Man müsse überlegen, ob es sinnvoll sei, bei dieser Hitze Fußball zu spielen.

Insgesamt doch etwas glücklich war der 3:2-Sieg der zweiten Mannschaft des FC Issing gegen Apfeldorf. Nach einer guten ersten Halbzeit und verdienten 2:0-Führung, ließen bei Issing nach der Pause die Kräfte nach. Das brachte Apfeldorf immer besser ins Spiel und so war der Ausgleich durch die Gäste absolut verdient. Der SVA übernahm immer mehr das Kommando – und in der Schlussphase gab es noch Gelb-Rot für einen Issinger. Ein letzter Angriff brachte dem Gastgeber aber noch einen Elfmeter ein, der zum Siegtreffer verwandelt wurde. Die letzte Aktion gehörte aber Apfeldorf, doch der Freistoß blieb in der Mauer stecken und die Partie war zu Ende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .