Dem FC Scheuring genügt ein Treffer zur Tabellenführung

Plus Im Topspiel der Fußball-A-Klasse 1 setzt sich der FC Scheuring gegen die zweite Mannschaft des FC Weil knapp durch. In der A-Klasse 5 feiert der TSV Finning gegen den Aufsteiger Thaining einen deutlichen Erfolg.

In den A-Klassen im Landkreis Landsberg gab es diesmal einige packende Partien. Eines der Spitzenspiele wurde nur durch einen einzigen Treffer entschieden. Die Partie zwischen Reichling und Erpfting wurde auf Dienstag, 23. August, verschoben.