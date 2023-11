Fußball

18:11 Uhr

Dem VfL Denklingen gelingt die Revanche im Bezirksliga-Derby

Plus Zum Saisonstart der Fußball-Bezirksliga gewinnt Jahn Landsberg gegen Denklingen mit 5:0. Das Rückspiel lässt den Landsberger Trainer jedoch sprachlos zurück.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Gut 300 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten das Derby in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem VfL Denklingen und Jahn Landsberg sehen. Jubeln konnten am Ende aber nur die Denklinger Fans: Mit 4:0 setzten sich die Gastgeber durch. Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser war restlos bedient.

„Die Revanche ist uns in eindrucksvoller Weise gelungen“, freute sich Denklingens Trainer Markus Ansorge. „Diesmal hat sich die Routine gegen den jugendlichen Elan durchgesetzt.“ Von Beginn an machte Denklingen Druck und ließ kaum Chancen der Gäste zu. Bereits vor dem 1:0 per Eigentor hatte die Heimelf einige Möglichkeiten vergeben, genau zum richtigen Zeitpunkt, in der 40. Minute, schloss Torjäger Simon Ried einen schönen Spielzug mit dem 2:0 ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen