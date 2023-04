Denklingen baut Vorsprung auf den Relegationsplatz aus

Plus In der Fußball-Bezirksliga fährt der VfL Denklingen einen wichtigen Sieg ein. In Unterpfaffenhofen warten schwierige Bedingungen.

Schon zum zweiten Mal haben die Denklinger Fußballer in der Bezirksliga Oberbayern in einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel eiserne Nerven gezeigt. Auch in Unterpfaffenhofen holte das Team von Trainer Markus Ansorge drei Punkte. Und damit verschaffte man sich – trotz widriger Umstände – etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt.

„Es war sehr schwierig dort“, berichtete Ansorge: Gespielt wurde auf dem Kunstrasen, der nicht zu den Besten zählte, hinzu kamen noch Regen und Wind. Beide Teams hatte es schwer, sich Tormöglichkeiten zu erarbeiten – eine habe es für die Gastgeber gegeben, zwei für sein Team, so Ansorge, dennoch ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Denklingen geht nach einer Ecke in Führung

In der zweiten Halbzeit platzte der Knoten bei Denklingen. Nach einer Ecke erzielte Hannes Rambach per Kopf die verdiente Führung (52.). Eigentlich hätte Simon Ried nur wenige Minuten später nachlegen können, er lief allein aufs gegnerische Tor zu, verzog aber knapp. In der 70. Minute dagegen klappte es: Mit einem Freistoß, den er ganz schnell ausführte, erhöhte Ried auf 2:0.

Unterpfaffenhofen, das auf dem Abstiegsrelegationsplatz liegt, musste nun reagieren und kam auch zum Anschlusstreffer. „Eigentlich ist dem Tor ein Foul an einem meiner Spieler vorangegangen“, beschreibt Ansorge die Situation in der 77. Minute. Doch der Schiedsrichter hatte es anders gesehen, die Partie weiterlaufen lassen und somit waren die Gastgeber wieder 1:2 dran. Aber die Denklinger Abwehr, organisiert von Tobias Schelkle hielt, und was doch durch kam, war sichere Beute von Keeper Manuel Seifert. Im Kampf um den Klassenerhalt haben sich die Denklinger damit etwas Luft verschafft: Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz.

VfL: Seifert, Kirchbichler (92. Kotz), Schilcher (80. J. Greif), Rambach, S. Ried, Sporer (72. Krimshandl), Schelkle, Waibl, Karg, Stahl, L. Greif.