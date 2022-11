Fußball

vor 18 Min.

Denklingen dominiert die Partie und hadert am Ende

Plus In der Fußball-Bezirksliga führt der VfL Denklingen lange, hat viele Großchancen und muss in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. Trainer Markus Ansorge ist unzufrieden.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen wollte am Sonntag in seinem letztes Heimspiel in diesem Jahr seinen Fans etwas bieten. In einer umkämpften Partie gelang das den Lechrainern über längere Phasen auch ganz gut. Doch quasi mit dem Schlusspfiff erzielte der Gast aus Neuried den Ausgleichstreffer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen