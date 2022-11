Denklingen enttäuscht erneut in der Fußball-Bezirksliga

Plus Denklingens Trainer Markus Ansorge nimmt für die Partie in Aubing einige Änderungen vor. Dennoch gibt es für den Fußball-Bezirksligisten keine Punkte.

Es läuft einfach nicht beim VfL Denklingen. Nach der Heimniederlage gegen Murnau hatte VfL–Trainer Markus Ansorge für die Partie in Aubing einiges geändert, doch es brachte nichts ein – die Denklinger kassierten die achte Niederlage in der laufenden Saison der Fußball-Bezirksliga Oberbayern.