Denklingen erkämpft sich beim Schlusslicht noch ein Unentschieden

Erst vorne, dann hinten und am Ende ein Punkt: Der VfL Denklingen erlebte in Aich ein Wechselbad der Gefühle. „Am Ende müssen wir noch froh sein, dass wir einen Punkt geholt haben“, sagte VfL-Trainer Markus Ansorge nach dem letzten Spiel in der Fußball-Bezirksliga vor der Winterpause. Den Spielverlauf bringt er auf einen kurzen Nenner.

Schon im Vorfeld hatte Ansorge vor dem Schlusslicht gewarnt: Aich dürfe, auch wenn es noch sieglos sei, auf keinen Fall unterschätzt werden. Er sollte damit recht behalten. Der Qualität von Denklingen setzten die Gastgeber Kampf und Einsatz gegenüber und holten mit dem 4:4 ihr drittes Unentschieden. „Wir haben aus viel wenig gemacht, und Aich aus wenig viel“, fasste Markus Ansorge die Partie zusammen. Wirklich ärgerlich sind die vier Gegentore, die fast allesamt Geschenke waren.

Denklingen geht in Aich schon früh in Führung

Dabei begann die Partie für Denklingen nach Wunsch, denn schon in der 8. Minute brachte Simon Ried die Denklinger in Führung. Im Anschluss wurden wieder beste Einschussmöglichkeiten vergeben - und in der 31. Minute gab es einen aus Ansorges Sicht sehr zweifelhaften Elfmeter für die Heimelf, der den Ausgleich einbrachte. Ein weiterer Fehler in der VfL-Abwehr führte zum 2:1 für Aich (35.). Simon Ried (37.) und Armin Sporer (45.) sorgten aber noch für die 2:1-Pausenführung der Denklinger.

Auch nach der Pause fehlte der VfL-Abwehr die Stabilität, so glich Aich in der 51. Minute aus und legte in der 76. Minute auch noch das 3:2 nach. Denklingen drängte auf den Ausgleich, der schließlich Magnus Ahmon in der 84. Minute gelang. „Natürlich ist es enttäuschend, hier nur unentschieden zu spielen“, sagte Markus Ansorge nach der Partie, auf der anderen Seite war er froh, dass es noch zu einem Punkt gereicht hat. „Wir haben in den letzten beiden Spielen insgesamt acht Gegentore kassiert, das ist einfach zu viel.“ Mit 24 Punkten, drei weniger als vergangene Saison, gehen die Denklinger in die Pause. „Die ist jetzt wirklich wichtig, man merkt, dass die Spieler auf dem Zahnfleisch daherkommen“, sagte der VfL-Coach. Auch wenn er die Punktemarke von der Vorsaison nicht erreicht hat: „Die holen wir dann eben nächstes Jahr“, war er zuversichtlich.