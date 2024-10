Mit dem SV Bad Heilbrunn hat sich der VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga zuletzt immer spannende Duelle geliefert - so auch diesmal. Am Ende setzte sich der Gastgeber mit 2:1 durch und feierte damit erstmals in der laufenden Saison seinen zweiten Sieg in Folge. Damit setzt sich der VfL in der Tabelle weiter ins Mittelfeld ab.

