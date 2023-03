Denklingen hat keine Angst vor dem Bezirksliga-Spitzenreiter

Plus Denklingens Fußballer bauen gegen Garmisch-Partenkirchen auf den Heimvorteil. Der VfL-Trainer sieht aber noch andere Faktoren, die für sein Team sprechen.

Von der Tabelle her scheint es ein Spiel zu sein, bei dem der Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen nichts zu verlieren hat. Der Tabellenelfte hat am Sonntag (15 Uhr) nämlich Spitzenreiter Garmisch-Partenkirchen zu Gast. VfL-Trainer Markus Ansorge sieht dies aber ganz anders – und hat seine Gründe dafür.

Mit nur einer Niederlage und fünf Unentschieden, dafür aber 14 Siegen im Gepäck reisen die Garmischer nach Denklingen an. Da sollte man den Gastgeber (sieben Siege, vier Unentschieden, neun Niederlagen) als klaren Außenseiter sehen. Doch Ansorge widerspricht: „Das ist kein Bonusspiel für uns, wir wollen und brauchen drei Punkte.“

Im Hinspiel fehlten bei Denklingen einige Leistungsträger

Bereits das Hinspiel habe man nur knapp mit 1:2 verloren, und damals musste der Kauferinger Coach auf fünf Leistungsträger verzichten. Diesmal aber kann er nicht nur fast in Bestbesetzung antreten, man geht auch mit viel mehr Selbstvertrauen in die Partie. Zwei Siege haben die Denklinger nach dem Neustart im Frühjahr verbucht und dabei auch beachtliche 10:1 Tore erzielt. Gute Gründe dafür, dass Ansorge die Partie „keineswegs als unlösbare Aufgabe“ ansieht.

Dass man nach der Winterpause einen „anderen“ VfL Denklingen erleben würde, das habe sich auch schon in der Vorbereitung angedeutet, blickt Ansorge zurück. Und deshalb sieht man sich keineswegs in der kompletten Außenseiterrolle und will so auftreten wie in den beiden Spielen zuvor: mit einer sicheren Balance zwischen Offensive und Abwehr.