Denklingen ist bereit für die Spiele in der Bezirksliga

Plus Die Fußballer des VfL Denklingen beenden die Vorbereitung mit einem Remis. Coach Markus Ansorge interessiert das Ergebnis aber nur am Rande.

Mit einem 2:2-Unentschieden haben die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen die Vorbereitung nach der Winterpause abgeschlossen. VfL-Trainer Markus Ansorge ist mit dem Ergebnis absolut zufrieden, schließlich war der Gegner der Tabellenführer der schwäbischen Bezirksliga. Aber Ansorge freute sich nicht allein über das Resultat.