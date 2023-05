Fußball

vor 18 Min.

Denklingen kämpft sich ins Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga

Einen enorm wichtigen Sieg können Denklingens Fußballer (rote Trikots) in der Bezirksliga feiern.

Plus Der VfL Denklingen schafft in der Fußball-Bezirksliga Abstand zur Abstiegszone. In Neuhadern zeichnet sich ein Denklinger Spieler besonders aus.

„Das war ein brutal wichtiger Sieg für uns.“ Markus Ansorge, Trainer des VfL Denklingen, nimmt kein Blatt vor den Mund. In der Fußball-Bezirksliga sind die Denklinger durch das 1:0 in Neuhadern ins Mittelfeld der Tabelle geklettert. Und vor allem einem Spieler hat die Ansorge-Elf den Dreier zu verdanken.

Auch wenn man beiden Mannschaften anmerkte, dass es für sie im Kampf um den Klassenerhalt ein „Sechs-Punkte-Spiel“ war, so blieb die Partie dennoch sehr fair. „Für uns war es aber sehr schwierig, wie erwartet hat Neuhadern auf dem kleinen Kunstrasenplatz viel mit langen Bällen agiert“, sagte Ansorge nach der Partie.

