Fußball

vor 51 Min.

Denklingen muss den Start in die Fußball-Bezirksliga verschieben

Plus Eigentlich sollten die Fußballer des VfL Denklingen am Samstag wieder um Punkte in der Bezirksliga kämpfen. Doch Raisting sagt kurzfristig ab. Kaufering testet noch mal am Freitag.

Von Margit Messelhäuser

Eigentlich wollte der VfL Denklingen am Samstag in die zweite Hälfte der Fußball-Bezirksliga starten. Und das auch noch mit dem Derby in Raisting. Doch daraus wird nichts: Raisting hat die Partie abgesagt und Denklingens Trainer Markus Ansorge ist über den Grund doch sehr verwundert. Für den schwäbischen Bezirksligisten Kaufering steht noch ein geplantes Testspiel an.

