Denklingen muss – Jahn Landsberg will in der Bezirksliga punkten

Plus In der Fußball-Bezirksliga gehen die beiden Landkreisteams mit unterschiedlichen Erwartungen in den Spieltag. Beide brauchen aber Punkte für den Klassenerhalt.

Von Margit Messelhäuser

Unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen gehen die beiden Landkreisteams in der Fußball-Bezirksliga an den Start. Während der VfL Denklingen am Samstag ein Heimspiel austrägt, ist Jahn Landsberg am Sonntag auswärts gefragt.

Denklingen Der Aufsteiger Wacker München ist am Samstag, ab 15 Uhr, in Denklingen zu Gast. „Das ist eine Mannschaft, die wie wir gegen den Abstieg kämpft“, sagt VfL-Trainer Markus Ansorge. Die Stärke der Münchener, die mit 12 Punkten und damit zwei weniger als Denklingen, Rang 14 belegen, der Angriff. „Da müssen wir richtig gut arbeiten“, blickt Ansorge auf die Partie. Nach dem ein bisschen glücklichen 1:1-Unentschieden zuletzt gegen Bad Heilbrunn wäre es nun natürlich wichtig, nachzulegen. „Mit drei Punkten ginge es schon ins Mittelfeld“, so der VfL-Coach. Auch wenn es bislang nicht optimal laufe: „Wir haben aktuell zwei Punkte mehr als zum selben Zeitpunkt vergangene Saison.“ Insofern, so Markus Ansorge, dürfe man „nicht alles schlechtreden“.

