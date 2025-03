Denklingen sammelt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt

Der VfL Denklingen verbucht in der Fußball-Bezirksliga den zweiten Sieg in Folge: Mit 2:1 setzte sich das Team von Trainer Markus Ansorge zu Hause gegen Neuhadern durch. Die Erleichterung nach dem Erfolg seines Teams gegen einen weiteren direkten Konkurrenten, war Ansorge anzuhören, auch weil ein bisschen Glück dabei war. In der Tabelle setzt sich der VfL damit etwas von der Gefahrenzone ab.

