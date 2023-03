Fußball

vor 50 Min.

Denklingen startet mit Kantersieg in die Bezirksliga

Plus In der Fußball-Bezirksliga sichert sich der VfL Denklingen drei wichtige Punkte. Schlusslicht Großhadern ist am Ende komplett überfordert.

Von Margit Messelhäuser

Als „genau das richtige Spiel zum Auftakt“ hatte Denklingens Trainer Markus Ansorge das Spiel gegen Bezirksliga-Schlusslicht Großhadern bezeichnet. Und er sollte recht behalten: Sein Team sicherte sich gleich drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga.

