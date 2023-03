Denklingen muss sich in München auf besonderen Platz einstellen

Plus Bezirksligist VfL Denklingen muss sich beim Auswärtsspiel bei Hellas München umstellen. Der Fußballplatz hat seine Besonderheiten.

Der Start nach der Winterpause war eine klare Angelegenheit für die Fußballer des VfL Denklingen. Mit 7:1 wurde der Tabellenletzte Großhadern vom Platz gefegt. Trainer Markus Ansorge ist sich sicher, dass die Partie am Sonntag ab 12.45 Uhr gegen Hellas München deutlich schwieriger werden wird.