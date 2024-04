Fußball

21:48 Uhr

Denklingen zeigt in Deisenhofen eine tolle Moral

Plus In der Fußball-Bezirksliga gibt Denklingen in Deisenhofen eine 2:0-Führung aus der Hand. Jahn Landsberg tritt am Sonntag beim Tabellenzweiten Aubing an.

Von Margit Messelhäuser

Bereits am Freitagabend war der VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga in Deisenhofen zu Gast. Gegen die Reserve des Bayernligisten gab es am Ende einen hart erarbeiteten Sieg. Die FT Jahn Landsberg muss am Sonntag zum Tabellenzweiten nach Aubing.

VfL Denklingen Im Vorfeld wäre Denklingens Trainer Markus Ansorge mit einem Punkt in Deisenhofen zufrieden gewesen, beinahe hätte er sich damit auch zufriedengeben müssen, doch in der entscheidenden Phase zeigte sein Team eine tolle Moral und belohnte sich damit selbst mit einem knappen aber verdienten 3:2-Erfolg. Hatten die Denklinger zuletzt in der ersten Halbzeit Probleme in Tritt zu kommen, so sah dies in Deisenhofen ganz anders aus. In der 21. und 30. Minute sorgten Hannes Rambach nach einer Flanke von Christoph Schmitt und Dominik Karg für eine komfortable 2:0-Führung, mit der es auch in die Pause ging.

