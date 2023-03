Fußballer des VfL Denklingen machen zu viele Geschenke

Plus Der VfL Denklingen hält gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter Garmisch sehr gut mit. Dann leisten sich die VfL-Fußballer zu viele ärgerliche Fehler.

Mindestens einen Punkt hätte der VfL Denklingen im Spiel gegen Bezirksliga-Spitzenreiter Garmisch verdient gehabt. Doch die Fußballer verteilten am Ende zu viele Geschenke, und „diese nimmt eine Mannschaft wie Garmisch natürlich an“, so das Fazit von VfL-Trainer Markus Ansorge.

Ein Fehlpass in der 9. Minute bescherte den Gastgebern bereits die Führung. „Dann aber haben wir gut dagegengehalten“, so Ansorge und der Ausgleich durch Hannes Rambach (12.) war absolut verdient. Nach einer guten halben Stunde stieg ein Gästespieler rüde gegen Ludwig Kirchbichler ein – beide gingen vom Platz: der Garmischer mit Rot und Kirchbichler mit einer Knieverletzung. In Überzahl gelang Denklingen kurz vor der Pause noch das 2:1 durch Simon Ried.

Garmisch nutzt die Unachtsamkeiten gnadenlos aus

Auch nach der Pause war Denklingen mindestens ebenbürtig – bis auf die Unachtsamkeiten und eine davon führte in der 52. Minute zum erneuten Ausgleich. Nach 67 Minuten sah dann Tobias Schelkle Gelb-Rot und nur eine Minute später fiel durch einen Freistoß der 3:2-Siegtreffer für die Gäste. „Das ist sehr bitter für die Jungs, denn man hat gesehen, dass wir auch mit dem Spitzenreiter mithalten können“, sagte der sichtlich enttäuschte Denklinger Trainer nach dem Schlusspfiff.